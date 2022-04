Roblox Slayers Unleashed codes (May 2022)

Roblox Slayers Unleashed is a title inspired by the anime Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) built in Roblox. In it, players create and customize a character before heading out into the dangerous world that awaits them to slay their enemies. However, slaying foes is hard work, which is why we’ve put together this list of Roblox Slayers Unleashed codes to give you some helpful boosts in your time of need.

How to redeem codes in Roblox Slayers Unleashed

Join up with the Slayers Unleashed group

Launch the game

Press play to enter the game

Click on the Chat button in the top left-hand corner of the screen

Copy and paste the code you want to redeem

Press Enter to redeem the code

Note: players will need to join the Slayers Unleashed group to use codes.

Active Roblox Slayers Unleashed codes

Here is a complete list of codes currently available for the game

Drop Boost

;code sickle_DR0P

;code shadow_DROP

XP Boost

;code shadow_XP

; code vDay_XP

;code sickle_XP

;code 2022_EXP1

;code 2022_EXP2

;code speed_XP

Breathing

;code shadowking1

;code shadowking 2

;code shadowking3

;code shadowking4

;code shadowking5

;code seasonBUSSIN1

;code seasonBUSSIN2

;code seasonBUSSIN3

;code seasonBUSSIN4

;code seasonBUSSIN5

;code seasonBUSSIN6

;code seasonBUSSIN7

;code seasonBUSSIN8

;code seasonBUSSIN9

;code seasonBUSSIN10

;code seasonBUSSIN11

;code seasonBUSSIN12

;code stronccBoi1

;code stronccBoi2

;code stronccBoi3

;code stronccBoi4

;code stronccBoi5

;code stronccBoi6

;code stronccBoi7

;code stronccBoi8

;code stronccBoi9

;code stronccBoi10

;code stronccBoi11

;code stronccBoi12

;code stronccBoi13

;code stronccBoi14

;code stronccBoi15

;code stronccBoi16

;code stronccBoi17

;code stronccBoi18

;code stronccBoi19

;code stronccBoi20

Demon Art

;code hairoBDA1

;code hairoBDA2

;code hairoBDA3

;code hairoBDA4

;code hairoBDA5

;code sickleBDA1

;code sickleBDA2

;code sickleBDA3

;code sickleBDA4

;code sickleBDA5

;code sickleBDA6

;code sickleBDA7

;code sickleBDA8

;code sickleBDA9

;code sickleBDA10

;code sickleBDA11

;code sickleBDA12

;code dem0nic1

;code dem0nic2

;code dem0nic3

;code dem0nic4

;code dem0nic5

;code dem0nic6

;code dem0nic7

;code dem0nic8

;code dem0nic9

;code dem0nic10

;code dem0nic11

;code dem0nic12

;code dem0nic13

;code dem0nic14

;code dem0nic15

;code dem0nic16

;code dem0nic17

;code dem0nic18

;code dem0nic19

;code dem0nic20

Clan

;code shadowGUN1

;code shadowGUN2

;code shadowGUN3

;code shadowGUN4

;code shadowGUN5

;code reroll_BEST1

;code reroll_BEST2

;code reroll_BEST3

;code reroll_BEST4

;code reroll_BEST5

;code reroll_BEST6

;code reroll_BEST7

;code reroll_BEST8

;code reroll_BEST9

;code reroll_BEST10

;code reroll_BEST11

;code reroll_BEST12

;code imBORED_1

;code imBORED_2

;code imBORED_3

;code imBORED_4

;code imBORED_5

;code imBORED_6

;code imBORED_7

;code imBORED_8

;code imBORED_9

;code imBORED_10

;code imBORED_11

;code imBORED_12

;code clansSpin1

;code clansSpin2

;code clansSpin3

;code clansSpin4

;code clansSpin5

;code clansSpin6

;code clansSpin7

;code clansSpin8

;code clansSpin9

;code clansSpin10

;code clansSpin11

;code clansSpin12

;code clansSpin13

;code clansSpin14

;code clansSpin15

;code clansSpin16

;code clansSpin17

;code clansSpin18

;code clansSpin19

;code clansSpin20

Race

;code DEMONICC1

;code DEMONICC2

;code DEMONICC3

;code DEMONICC4

;code DEMONICC5

;code loveUall1

;code loveUall2

;code loveUall3

;code loveUall4

;code loveUall5

;code loveUall6

;code loveUall7

;code loveUall8

;code loveUall9

;code loveUall10

;code loveUall11

;code loveUall12

;code demonONTOP1

;code demonONTOP2

;code demonONTOP3

;code demonONTOP4

;code demonONTOP5

;code demonONTOP6

;code demonONTOP7

;code demonONTOP8

;code demonONTOP9

;code demonONTOP10

;code demonONTOP11

;code demonONTOP12

;code raceSpin1

;code raceSpin2

;code raceSpin3

;code raceSpin4

;code raceSpin5

;code raceSpin6

;code raceSpin7

;code raceSpin8

;code raceSpin9

;code raceSpin10

;code raceSpin11

;code raceSpin12

;code raceSpin13

;code raceSpin14

;code raceSpin15

;code raceSpin16

;code raceSpin17

;code raceSpin18

;code raceSpin19

;code raceSpin20

Nichirin Reroll

No currently active codes

Reroll Slayer Mark

;code frontp4ge1

;code frontp4ge2

;code frontp4ge3

;code frontp4ge4

;code frontp4ge5

;code CODEN4ME1

;code CODEN4ME2

;code CODEN4ME3

;code CODEN4ME4

;code CODEN4ME5

;code CODEN4ME6

;code CODEN4ME7

;code CODEN4ME8

;code CODEN4ME9

;code CODEN4ME10

;code CODEN4ME11

;code CODEN4ME12

Stat Reset

;code ineedSPnow

Expired Codes

;code vDay_XP

;code twtrDemon1

;code DEMONART1!

;code DEMONART2!

;code DEMONART3!

;code DEMONART4!

;code DEMONART5!

;code twtrClan1

;code uwantclan1

;code uwantclan2

;code uwantclan3

;code uwantclan4

;code uwantclan5

;code twtrPoints1

;code luvnichirin1

;code luvnichirin2

;code OBAclan1

;code OBAclan2

;code OBAclan3

;code OBAclan4

;code OBAclan5

;code 150KCLAN1!!

;code 150KCLAN2!!

;code 150KCLAN3!!

;code 150KCLAN4!!

;code 150KCLAN5!!

; code vanedemon1

;code vanedemo2

;code vanedemon3

;code vanedemon4

;code vanedemon5

;code OBAdemon1

;code OBAdemon2

;code OBAdemon3

;code OBAdemon4

;code OBAdemon5

;code 150KDEMON1!!

;code 150KDEMON2!!

;code 150KDEMON3!!

;code 150KDEMON4!!

;code 150KDEMON5!!

;code vanebreath1

;code vanebreath2

;code vanebreath3

;code vanebreath4

;code vanebreath5

;code OBAbreath1

;code OBAbreath2

;code OBAbreath3

;code OBAbreath4

;code OBAbreath5

;code 150KBREATH1!!

;code 150KBREATH2!!

;code 150KBREATH3!!

;code 150KBREATH4!!

;code 150KBREATH5!!

;code SSsSRACE1

;code SSsSRACE2

;code SSsSRACE3

;code SSsSRACE4

;code SSsSRACE5

;code snakeclan1

;code snakeclan2

;code snakeclan3

;code snakeclan4

;code snakeclan5

;code snakedemon1

;code snakedemon2

;code snakedemon3

;code snakedemon4

;code snakedemon5

;code snakebreath1

;code snakebreath2

;code snakebreath3

;code snakebreath4

;code snakebreath5

;code icyclan1

;code icyclan2

;code icyclan3

;code icyclan4

;code icyclan5

;code FROZENRACE1

;code FROZENRACE2

;code FROZENRACE3

;code FROZENRACE4

;code FROZENRACE5

;code pointsgobrr1

;code pointsgobrr2

;code pointsgobrr3

;code icynichirin1

;code icynichirin2

;code icynichirin3

;code icynichirin4

;code icynichirin5

;code icydemon1

;code icydemon2

;code icydemon3

;code icydemon4

;code icydemon5

;code icybreath1

;code icybreath2

;code icybreath3

;code icybreath4

;code icybreath5

;code sunbreath1

;code sunbreath2

;code sunbreath3

;code sunbreath4

;code sunbreath5

;code sunbda01

;code sunbda02

;code sunbda03

;code sunbda04

;code sunbda05

;code sunclan1

;code sunclan2

;code sunclan3

;code sunclan4

;code sunclan5

;code sunrace1

;code sunrace2

;code sunrace3

;code sunrace4

;code sunrace5

;code breathrolz01

;code breathrolz02

;code breathrolz03

;code breathrolz04

;code breathrolz05

;code breathrolz06

;code breathrolz07

;code breathrolz08

;code breathrolz09

;code breathrolz10

;code breathrolz11

;code breathrolz12

;code breathrolz13

;code breathrolz14

;code breathrolz15

;code breathrolz16

;code breathrolz17

;code breathrolz18

;code breathrolz19

;code breathrolz20

;code breathrolz21

;code breathrolz22

;code breathrolz23

;code breathrolz24

;code breathrolz25

;code 1milbda01

;code 1milbda02

;code 1milbda03

;code 1milbda04

;code 1milbda05

;code 1milbda06

;code 1milbda07

;code 1milbda08

;code 1milbda09

;code 1milbda10

;code 1milbda11

;code 1milbda12

;code 1milbda13

;code 1milbda14

;code 1milbda15

;code 1milbda16

;code 1milbda17

;code 1milbda18

;code 1milbda19

;code 1milbda20

;code 1milbda21

;code 1milbda22

;code 1milbda23

;code 1milbda24

;code 1milbda25

;code millionclan1

;code millionclan2

;code millionclan3

;code millionclan4

;code millionclan5

;code millionclan6

;code millionclan7

;code millionclan8

;code millionclan9

;code millionclan10

;code millionclan11

;code millionclan12

;code millionclan13

;code millionclan14

;code millionclan15

;code raceMilli1

;code raceMilli2

;code raceMilli3

;code raceMilli4

;code raceMilli5

;code raceMilli6

;code raceMilli7

;code raceMilli8

;code raceMilli9

;code raceMilli10

;code raceMilli1

;code raceMilli12

;code raceMilli13

;code raceMilli14

;code raceMilli15

;code statRst01

;code statRst02

;code statRst03

;code statRst04

;code statRst05

;code statRst06

;code statRst07

;code statRst08

;code statRst09

;code statRst10

;code 1millXPBOOSTER

;code bigxpboi

;code XPmillionaire

;code dr0pMILLI

;code bigdropboi

;code nichimilli

;code nichimilli2

;code nichimilli3

;code nichimilli4

;code nichimilli5