Every car included in Gran Turismo 7 – full car list

Gran Turismo 7 is undoubtedly a car collector’s dream come true. The latest racing title includes a total of 424 vehicles, including compact, sports, and even Super Formula open-wheel cars. And if that doesn’t impress you enough, this lengthy list wouldn’t be possible without the game’s inclusion of over 62 car manufacturers.

Keep in mind, not every car can be found within GT7’s Brand Central store. Plenty of these tend to hide behind particular missions or License Tests that need to be beaten to unlock them. You can also expect this list to grow, as it’s confirmed more vehicles will be released as DLC in the future. Here’s every car included in Gran Turismo 7, so far:

Abarth

1500 Bisposto Bertone B.A.T. 1 ’52

Abarth 500 ’09

Abarth 595 SS ’70

Alpine

A110 ’17

A110 ’72

A220 Race Car ’68

Alpine VGT

Alpine VGT ’17

Alpine VGT Race

Alfa Romeo

155 2.5 VG TI ’93

4C ’14

4C Gr.3

4C Gr.3 Road Car

4C Gr.4

8C 2900B Touring Berlinetta ’38

8C Competizione ’08

GIULIA TZ2 carrozzata da Zagato ’65

MiTo ’09

AMG

300 SEL 6.8 AMG ’71

A 45 AMG ’13

CLK-LM ’98

Mercedes-AMG GT Black Series ’20

Mercedes-AMG GT R ’17

Mercedes-AMG GT S ’15

Mercedes-AMG GT Safety Car

Mercedes-AMG GT3 ’16

Mercedes-Benz AMG VGT

Mercedes-Benz AMG VGT Racing Series

SLS AMG ’10

SLS AMG GT3 ’11

SLS AMG Gr.4

Amuse

Amuse NISMO 380RS Super Leggera

Amuse S2000 GT1 Turbo

Aston Martin

DB11 ’16

DB3S ’53

DB5 ’64

DBR9 GT1 ’10

DP-100 VGT

One-77 ’11

V12 Vantage GT3 ’12

V8 Vantage Gr.4

V8 Vantage S ’15

Vulcan ’16

Audi

Audi VGT

Audi e-tron VGT

R18 ’16

R18 TDI ’11

R8 4.2 ’07

R8 LMS ’15

R8 LMS Evo ’19

Sport quattro S1 Pikes Peak ’87

TT Coupe 3.2 quattro ’03

TT Cup ’16

TTS Coupe ’14

Autobianchi

A112 Abarth ’85

BAC

Mono ’16

BMW

3.0 CSL ’71

3.0 CSL ’73

BMW VGT

M3 ’03

M3 ’07

M3 ’89

M3 GT ’11

M3 Sport Evolution ’89

M4 ’14

M4 Gr.4

M4 Safety Car

M6 GT3 Endurance Model ’16

M6 GT3 Sprint Model ’16

McLaren F1 GTR Race Car ’97

Z4 GT3 ’11

Z8 ’01

i3 ’15

Bugatti

Bugatti VGT

Bugatti VGT Gr.1

Veyron 16.4 ’13

Veyron Gr.4

Chaparral

2J ’70

Chaparral 2X VGT

Chevrolet

Camaro SS ’16

Camaro Z28 ’69

Camaro ZL1 1LE Package ’18

Corvette (C2) ’63

Corvette C7 ’14

Corvette C7 Gr.3

Corvette C7 Gr.3 Road Car

Corvette C7 Gr.4

Corvette C7 ZR1 ’19

Corvette Convertible (C3) ’69

Corvette Stingray (C3) ’69

Corvette Stingray Racer Concept ’59

Corvette ZR-1 (C4) ’89

Corvette ZR-1 (C6) 09

Chris Holmstrom Concepts

CHC 1967 Chevy Nova

Citroën

GT by Citroën Gr.4

GT by Citroën Race Car Gr.3

GT by Citroën Race Car

DMC

DeLorean S2 ’04

DS Automobiles

DS 3 Racing ’11

Daihatsu

COPEN RJ VGT

COPEN ’02

De Tomaso

Mangusta ’69

Pantera ’71

Dodge

Challenger R/T ’70

Charger SRT Hellcat ’15

Charger SRT Hellcat Safety Car

SRT Tomahawk GTS-R VGT

SRT Tomahawk S VGT

SRT Tomahawk VGT Gr.1

SRT Tomahawk X VGT

Super Bee ’70

Viper GTS ’02

Viper GTS ’13

Viper Gr.4

Viper SRT-10 Coupe ’06

Viper SRT GT3-R ’15

Eckert’s Rod & Custom

Mach Forty

Ferrari

250 GT Berlinetta passo corto ’61

250 GTO ’62

308 GTB ’75

330 P4 ’67

365 GTB4 ’71

458 Italia ’09

458 Italia GT3 ’13

458 Italia Gr.4

500 Mondial Pinin Farina Coupe ’54

512 BB ’76

Dino 246 GT ’71

Enzo Ferrari ’02

F12berlinetta ’12

F40 ’92

F430 ’06

F50 ’95

F8 Tributo ’19

FXX K ’14

GTO ’84

LaFerrari ’13

Testarossa ’91

Fiat

500 1.2 8V Lounge SS ’08

500 F ’68

Ford

F-150 SVT Raptor ’11

Focus Gr.B Rally Car

Focus RS ’18

Focus ST ’15

Ford GT ’06

Ford GT ’17

Ford GT LM Race Car Spec II

Ford GT LM Spec II Test Car

Ford GT Race Car ’18

GT40 Mark I ’66

Mark IV Race Car ’67

Mustang Boss 429 ’69

Mustang GT ’15

Mustang Gr.3

Mustang Gr.3 Road Car

Mustang Gr.4

Mustang Gr.B Rally Car

Mustang Mach 1 ’71

Shelby GT350R ’16

Genesis

G70 3.3T AWD P.Package ’22

G70 Gr.4

Genesis X Gr.3

Gran Turismo

FT1500T-A

Racing Kart 125 Shifter

Red Bull X2014 Junior

Red Bull X2014 Standard

Red Bull X2019 Competition

Greddy

Greddy Fugu Z

Honda

2&4 powered by RC213V

Beat ’91

Civic Type R (EK) ’97

Civic Type R (EK) ’98

Civic Type R (EK) Touring Car

Civic Type R (FK2) ’15

Civic Type R Limited Edition (FK8) ’20

Fit Hybrid ’14

Honda Sports VGT

Integra Type R (DC2) ’95

Integra Type R (DC2) ’98

NSX ’17

NSX Concept-GT ’16

NSX GT500 ’08

NSX Gr.3

NSX Gr.4

NSX Gr.B Rally Car

NSX Type R ’02

NSX Type R ’92

S2000 ’99

S660 ’15

S800 ’66

Hyundai

Genesis Coupe 3.8 ’13

Genesis Gr.3

Genesis Gr.4

Genesis Gr.B Rally Car

Hyundai N 2025 VGT

Hyundai N 2025 VGT Gr.1

Infiniti

Infiniti Concept VGT

Jaguar

D-type ’54

E-type Coupe ’61

F-type Gr.3

F-type Gr.4

F-type R ’14

Jaguar VGT Coupe

Jaguar VGT Roadster

Jaguar VGT SV

XJ13 ’66

XJR-9 ’88

Jeep

Willys MB ’45

KTM

X-Bow R ’12

Lamborghini

Aventador LP 700-4 ’11

Aventador LP 750-4 SV ’15

Countach 25th Anniversary ’88

Countach LP400 ’74

Diablo GT ’00

Huracan GT3 ’15

Huracan Gr.4

Huracan LP 610-4 ’15

Lambo V12 VGT

Miura P400 Bertone Prototype ’67

Murcielago LP 640 ’09

Veneno ’14

Lancia

DELTA HF Integrale Evoluzione ’91

Stratos ’73

Lexus

LC500 ’17

LF-LC GT VGT

RC F ’14

RC F GT3 ’17

RC F GT3 prototype ’16

RC F GT500 ’16

RC F Gr.4

SC430 GT500 ’08

Maserati

Gran Turismo S ’08

Mazda

787B ’91

Atenza Gr.3

Atenza Gr.3 Road Car

Atenza Gr.4

Atenza Sedan XD L Package ’15

Demio XD Touring ’15

Eunos Roadster ’89

LM55 VGT

LM55 VGT Gr.1

RX-7 GT-X (FC) ’90

RX-7 Spirit R Type A (FD) ’02

RX-8 Spirit R ’12

RX-Vision ’15

RX-Vision GT3 Concept

RX-Vision GT3 Concept Stealth Model

RX500 ’70

Roadster S (ND) ’15

Roadster Touring Car

McLaren

650S ’14

650S GT3 ’15

650S Gr.4

MP4-12C ’10

McLaren F1 ’94

McLaren F1 GTR – BMW (Kokusai Kaihatsu UK Racing) ’95

McLaren P1 GTR ’16

McLaren VGT

McLaren VGT Gr.1

Mercedes-Benz

300 SL (W194) ’52

300 SL Coupe ’54

S Barker Tourer ’29

SLR McLaren ’09

Sauber Mercedes CR ’89

MINI

MINI Clubman VGT

MINI Cooper S ’05

MINI Cooper S ’65

Mitsubishi

Concept XR-PHEV Evolution VGT

GTO Twin Turbo ’91

Lancer Evolution Final ’15

Lancer Evolution Final Gr.3

Lancer Evolution Final Gr.4

Lancer Evolution Final Gr.B Rally Car

Lancer Evolution Final Gr.B Road Car

Lancer Evolution IV GSR ’96

Lancer Evolution V GSR ’98

Lancer Evolution VI GSR T.M. SCP ’99

Nissan

180SX Type X ’96

Fairlady 240ZG (HS30) ’71

Fairlady Z (Z34) ’08

Fairlady Z 300ZX TT 2seater ’89

Fairlady Z 432 ’69

Fairlady Z Version S (Z33) ’07

GT-R ’17

GT-R GT500 ’08

GT-R GT500 ’99

GT-R Gr.4

GT-R Gr.B Rally Car

GT-R LM NISMO ’17

GT-R NISMO ’17

GT-R NISMO GT3 ’13

GT-R NISMO GT500 ’16

GT-R Safety Car

Nissan Concept 2020 VGT

R32 GT-R V-spec II ’94

R33 GT-R V-spec II ’97

R34 GT-R V-spec II Nur ’02

R92CP ’92

Silvia Spec-R Aero (S15) ’02

Sileighty ’98

Silvia K’s Dia Selection (S13) ’88

Silvia Q’s (S13) ’88

Silvia Spec-R Aero (S15) Touring Car

Skyline Hard Top 2000GT-R (KPGC10) ’70

Z Performance ’23

Pagani

Huayra ’13

Zonda R ’09

Peugeot

205 Turbo 16 Evolution 2 ’86

208 GTi by Peugeot Sport ’14

908 HDi FAP ’10

L500R Hybrid VGT 2017

L750R Hybrid VGT 2017

Peugeot VGT

Peugeot VGT Gr.3

RCZ GT Line ’15

RCZ Gr.3

RCZ Gr.3 Road Car

RCZ Gr.4

RCZ Gr.B Rally Car

Plymouth

Superbird ’70

XNR Ghia Roadster ’60

Pontiac

Firebird Trans Am ’78

Porsche

356 A/1500 GS GT Carrera Speedster ’56

356 A/1500 GS Carrera ’56

911 Carrera RS (964) ’92

911 Carrera RS (993) ’95

911 Carrera RS CS (993) ’95

911 GT1 Strassenversion ’97

911 GT3 RS (996) ’01

911 GT3 RS (997) ’09

911 GT3 RS (991) ’16

911 RSR (991) ’17

911 Turbo (930) ’81

917K ’70

917 Living Legend

919 Hybrid ’16

962 C ’88

Carrera GT ’04

Carrera GT4 Clubsport ’16

Porsche VGT

Spyder Type 550/1500RS ’55

Taycan Turbo S ’19

Radical

SR3 SL ’13

RE Amemiya

FD3S RX-7

Renault

Clio R.S. 220 Trophy ’15

Clio R.S. 220 Trophy ’16

Clio V6 24V ’00

Megane Gr.4

Megane R.S. Trophy ’11

Megane R.S. Trophy Safety Car

Megane Trophy ’11

R.S.01 ’16

R.S.01 GT3 ’16

R5 Turbo ’80

R8 Gordini ’66

RUF

CTR3 ’07

Shelby

Cobra 427 ’66

Cobra Daytona Coupe ’64

GT350 ’65

Subaru

BRZ Drift Car ’17

BRZ GT300 ’21

BRZ S ’15

BRZ S ’21

BRZ STI Sport ’18

Impreza 22B-STi ’98

Impreza Coupe WRX Type R STi Ver.VI ’99

VIZIV GT VGT

WRX Gr.3

WRX Gr.4

WRX Gr.B Rally Car

WRX Gr.B Road Car

WRX STI Isle of Man ’16

WRX STI Type S ’14

Super Formula

SF19 Super Formula / Honda ’19

SF19 Super Formula / Toyota ’19

Suzuki

Cappuccino EA11R ’91

Swift Sport ’07

Swift Sport ’17

Swift Sport Gr.4

Tesla

Model S Performance ’12

Toyota

2000GT ’67

86 GRMN ’16

86 GT ’15

86 GT ’16

86 Gr.4

86 Gr.B Rally Car

Aqua S ’11

Celica GT-Four ’94

COROLLA LEVIN GT-APEX (AE86) ’83

Crown Athlete G ’13

Crown Athlete G Safety Car

FT-1

FT-1 VGT

FT-1 VGT Gr.3

GR Supra RZ ’19

GR Supra RZ ’20

GR Supra Race Car ’19

GR Supra Racing Concept ’18

GR Yaris 1st Edition RZ “High Performance” ’20

GR86 RZ ’21

MR2 GT-S ’97

Prius G ’09

S-FR ’15

S-FR Racing Concept ’16

SPORTS 800 ’65

SPRINTER TRUENO GT-APEX (AE86) ’83

SUPRA RZ ’97

SUPRA 3.0GT Turbo A ’88

TS030 Hybrid ’12

TS050 Hybrid ’16

Tundra TRD Pro ’19

TVR

Tuscan Speed 6 ’00

Volkswagen

1200 ’66

Beetle Gr.3

GTI Roadster VGT

GTI Supersport VGT

GTI VGT Gr.3

Golf I GTI ’83

Golf VII GTI ’14

Polo GTI ’14

Sambabus Type 2 ’62

Scirocco Gr.4

Scirocco R ’10

Wicked Fabrication

GT 51

Zagato