All weapon codenames in Call of Duty: Warzone and Vanguard, explained

Putting your money into a bundle in Call of Duty: Warzone and Vanguard can certainly be worth it if you’re looking to gain instant access to a particular gun’s attachments or tracers. However, as these bundles only list their dedicated weapons under certain codenames, buying these can sometimes feel like a major gamble. Thankfully, there are a few simple ways to tell which weapon is.

Firstly, it is important to note that many guns share the same codename — making this decoding process much harder on buyers. However, it is best to first see what mainline Call of Duty the bundle in question is for by viewing its cover image. This is because only one gun in a particular game can have that name. Once you do this, check below to find which codename belongs to the weapon in your potential bundle.

Assault Rifles

Alpha Modern Warfare : Kilo 141 Black Ops Cold War : XM4

Able Vanguard : STG44/Nikita AVT

Baker Vanguard : Itra Burst

Bravo Modern Warfare : FAL Black Ops Cold War : AK-47

Charlie Modern Warfare : M4-A1 Black Ops Cold War : Krig 6 Vanguard : BAR

Delta Modern Warfare : FR 5.56 Black Ops Cold War : QBZ-83

Dog Vanguard : NZ-41

Easy Vanguard : Volkssturmgewhr

Echo Modern Warfare : Oden Black Ops Cold War : FFAR1

Foxtrot Modern Warfare : M13 Black Ops Cold War : Groza

Fox Vanguard : AS44

George Vanguard : Automation

Golf Modern Warfare : FN Scar 17 Black Ops Cold War : FARA 83

Hotel Modern Warfare : AK-47 Black Ops Cold War : C58

How Vanguard : Cooper Carbine

India Modern Warfare : RAM-7 Black Ops Cold War : EM2

Juliet Modern Warfare : Grau 5.56 Black Ops Cold War : Grav Vanguard : KG M40

Kilo Modern Warfare : CR-56 Amax Black Ops Cold War : Vargo 52

Lima Modern Warfare : AN-94

Mike Modern Warfare : AS VAL



Handguns

Able Vanguard : Machine Pistol

Alpha Modern Warfare : X16 Black Ops Cold War : 1911

Baker Vanguard : Ratt

Bravo Modern Warfare : 1911 Black Ops Cold War : Magnum

Charlie Modern Warfare : .357 Black Ops Cold War : Diamatti Vanguard : 1911

Delta Modern Warfare : M19 Black Ops Cold War : AMP63

Dog Vanguard : Top Break

Easy Vanguard : Klauser

Echo Modern Warfare : .50 GS Black Ops Cold War : Marshal

Foxtrot Modern Warfare : Renetti

Golf Modern Warfare : Sykov



Launchers

Able Vanguard : M1 Bazooka

Alpha Modern Warfare : PILA Black Ops Cold War : Cigma 2

Baker Vanguard : Panzerschreck

Bravo Modern Warfare : STRELA-P Black Ops Cold War : RPG-7

Charlie Modern Warfare : JOKR Black Ops Cold War : M79 Vanguard : Panzerfaust

Delta Modern Warfare : RPG-7

Dog Vanguard : MK11



LMGs

Able Vanguard : MG42

Alpha Modern Warfare : PKM Black Ops Cold War : Stoner 63

Baker Vanguard : DP27

Bravo Modern Warfare : SA87 Black Ops Cold War : RPD

Charlie Modern Warfare : M91 Black Ops Cold War : M60 Vanguard : Bren

Delta Modern Warfare : MG34 Black Ops Cold War : MG82

Dog Vanguard : Type 11

Echo Modern Warfare : Holger-26 Vanguard : Whitley

Foxtrot Modern Warfare : Bruen MK9

Golf Modern Warfare : Finn LMG

Hotel Modern Warfare : RAAL MG



Marksman Rifles

Able Vanguard : M1 Garand

Alpha Modern Warfare : EBR-14 Black Ops Cold War : R1 Shadowhunter

Baker Vanguard : M1916/SVT-40

Bravo Modern Warfare : MK2 Carbine

Charlie Modern Warfare : Kar98k Vanguard : G-43

Delta Modern Warfare : Crossbow

Echo Modern Warfare : SKS

Foxtrot Modern Warfare : SP-R 208



Melee weapons

Able Vanguard : Combat Shield

Alpha Modern Warfare : Riot Shield/Combat Knife Black Ops Cold War : Knife

Baker Vanguard : FS Fighting Knife

Bravo Modern Warfare : Kali Sticks Black Ops Cold War : Sledgehammer

Charlie Modern Warfare : Dual Kodachis Black Ops Cold War : Wakizashi Vanguard : Sawtooth

Delta Black Ops Cold War : E-Tool

Dog Vanguard : Katana

Echo Black Ops Cold War : Machete

Fox Vanguard : Skal Crusher

Foxtrot Black Ops Cold War : Ballistic Knife

George Vanguard : Sledgehammer

Golf Black Ops Cold War : Baseball Bat

Hotel Black Ops Cold War : Cane

India Black Ops Cold War : Sai

Juliet Black Ops Cold War : Battle Axe

Kilo Black Ops Cold War : Hammer and Sickle



Shotguns

Able Vanguard : Einhorn Revolving

Alpha Modern Warfare : Model 680 Black Ops Cold War : Hauer 77

Baker Vanguard : Gracey Auto

Bravo Modern Warfare : R9-0 Black Ops Cold War : Gallo SA12

Charlie Modern Warfare : 725 Black Ops Cold War : Streetsweeper Vanguard : Combat Shotgun

Delta Modern Warfare : Origin 12 Black Ops Cold War : .410 Ironhide

Dog Vanguard : Double Barrel

Echo Modern Warfare : VLK Rogue

Foxtrot Modern Warfare : JAK-12



SMGs

Able Vanguard : M1928

Alpha Modern Warfare : AUG Black Ops Cold War : MP5

Baker Vanguard : Sten

Bravo Modern Warfare : P90 Black Ops Cold War : Milano 821

Charlie Modern Warfare : MP5 Black Ops Cold War : AK-74u Vanguard : MP40

Delta Modern Warfare : Uzi Black Ops Cold War : KSP 45

Dog Vanguard : PPSh-41

Easy Vanguard : Owen Gun

Echo Modern Warfare : PP19 Bizon Black Ops Cold War : Bullfrog

Fox Vanguard : Type 100

Foxtrot Modern Warfare : MP7 Black Ops Cold War : MAC-10

George Vanguard : Welgun

Golf Modern Warfare : Striker 45 Black Ops Cold War : LC10

Hotel Modern Warfare : Fennec Black Ops Cold War : PPSh-41

How Vanguard : Armaguerra 43

India Modern Warfare : ISO Black Ops Cold War : OTs 9

Juliet Modern Warfare : CX-9 Black Ops Cold War : TEC-9

Kilo Black Ops Cold War : LAPA



Sniper Rifles

Able Vanguard : 3-Line Rifle

Alpha Modern Warfare : Dragunov Black Ops Cold War : Pelington 703

Baker Vanguard : Kar98k

Bravo Modern Warfare : HDR Black Ops Cold War : LW3 Tundra

Charlie Modern Warfare : AX-50 Black Ops Cold War : M82 Vanguard : Type 99

Delta Modern Warfare : Rytec AMR Black Ops Cold War : ZRG 20mm

Dog Vanguard : Gorenko Anti-Tank Rifle

Echo Black Ops Cold War : Swiss K31



Tactical Rifles